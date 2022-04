Hückeswagener Bürger helfen beim Frühjahrsputz : Aktion „Saubere Stadt“ geht in die Verlängerung

Hückeswagen Aufgrund des Wintereinbruchs ist das Sammeln von wildem Müll auch in den nächsten drei Wochen noch möglich. Am Samstag waren trotzdem einige Menschen unterwegs und sammelten Müll.

Einige Unerschütterliche waren am Samstagmorgen dennoch in die Glashalle am Bahnhofsplatz gekommen, um sich mit den benötigten Utensilien wie Greifzangen, Handschuhe und Müllbeutel einzudecken, so wie auch Philipp Wüster. Mit den Parteifreunden von „Die Partei“ will er sich in den nächsten Tagen auf den Weg machen. „Wir werden die Rader Straße Richtung Herweg abgehen“, kündigte der Hückeswagener an.