Öffentliche Kunst in Hückeswagen „Kunstmeile“ zieht sich durchs Zentrum

Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren, ist eine Herzensangelegenheit von Andrea und Frank Ifang. Das hat das Ehepaar, das seit 2019 in der Schloss-Stadt lebt und seit Ende 2021 in den ehemaligen Räumen der Deutschen Bank an der Bahnhofstraße eine kleine Galerie eingerichtet hat, nun umgesetzt: Noch bis zum 15. Januar ist die „Kunstmeile“ in der Innenstadt zu sehen. Das sind Kunstwerke verschiedener Künstler in den Schaufenstern von acht Geschäften. Etwa „Der junge Engel“ im Modehaus Sessinghaus, ein Gipsguss von Eckehard Lowisch, die Stele „Drei Frauenköpfe“ von Otto Schulze in „Rita’s Weinlädchen“ oder Frank Ifangs Fotoarbeit auf Aluminiumplatte „Abyssos“ im Schuhhaus Albus. Initiator ist die Agentur arcobi von Andrea und Frank Ifang.