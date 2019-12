Sternsinger in Hückeswagen : Aktion für Frieden im Libanon und weltweit

Sternsinger in Hückeswagen

Hückeswagen „Frieden! Im Libanon und weltweit“ lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2020. Damit setzt die Aktion einen pädagogischen Schwerpunkt. Diesmal geht es darum, Frieden und Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion zu fördern.

Die Adyan-Stiftung, die 2006 von Christen und Muslimen gegründet wurde, hat mit Hilfe der Sternsinger ein Bildungsprogramm für Schulen erarbeitet, das Kindern und Lehrern die gemeinsamen Werte der Weltreligionen sowie Wissen über die eigene Religion und Geschichte vermittelt. Die Organisation bietet auch Kurse in gewaltfreier Kommunikation und respektvollem Umgang miteinander an. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst, ein langjähriger Sternsinger-Partner, leistet Hilfe bei der schulischen Integration und der medizinischen Versorgung der Flüchtlinge. Die Caritas Libanon organisiert unter anderem ein Hausaufgaben- und Freizeitprogramm für Kinder unterschiedlicher Herkunft und Religion in der libanesischen Hauptstadt Beirut.