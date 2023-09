Pauluskirche in Hückeswagen Afrikanische Klänge mit „Joyful Gospels“ und „Harambee“

So geht ein lang gehegter Wunsch nun endlich in Erfüllung: Seit Valentin Ruckebier den Chor „Harambee“ in Neuss übernommen hat, wünscht sich Astrid Ruckebier, mit ihrem Sohn und seinem Chor ein Konzert zu gestalten. Auf Eis gelegt werden musste diese Veranstaltung auch wegen der Pandemie. Doch nun ist es so weit, kündigt Sprecherin Marlies Klintworth vom Chor „Joyful Gospels“ an.