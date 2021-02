Kostenpflichtiger Inhalt: Natur und Umwelt in Hückeswagen : AfD sieht Konflikt von Windrad und Greifvogel

Ein Rotmilan kreist am Himmel. Foto: dpa/Soeren Stache

Hückeswagen Die Fraktion fordert die Tagabschaltung der beiden Windkraftanlagen in Röttgen und Vormwald. Zumindest so lange nicht ein Gutachten zum Vorkommen des Rotmilans und Mäusebussards in diesen Bereichen vorliegt.