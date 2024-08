Flüchtlingshilfe Hückeswagen hätte Geld nicht angenommen AfD fordert Schützen zur Spenden-Rückgabe auf

Nach einem Post in den sozialen Medien, in dem die Gruppierung „Oberberg steht auf“ harsche Kritik am Schützenverein wegen der Entgegennahme der Spende durch die Rechtspopulisten geübt hatte, hatte Schützenchef Stefan Lorse sich entschuldigt und angekündigt, die Spende an die Flüchtlingshilfe weiterzugeben (Registrierungspflichtiger Inhalt: unsere Redaktion berichtete).