Virussaison in Hückeswagen Ärzte impfen gegen Grippe und Corona

Aktuelle Zahlen In der vorigen Woche waren dem Kreisgesundheitsamt 18 Coronafälle in Oberberg gemeldet worden – das sind 6,5 Fälle auf 100.000 Einwohner. In den vergangenen vier Wochen wurden kreisweit 70, seit Jahresbeginn 4403 Fälle registriert, teilte Kreis-Sprecher Philipp Ising am Montag mit. Es dürfte aber eine Dunkelziffer geben, da nicht mehr regelmäßig getestet wird. Dennoch ist sowohl der Verdacht als auch der Nachweis mittels PCR-Test meldungspflichtig.

Impf-Empfehlung Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt folgenden Personen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus: Menschen im Alter ab 60 Jahren, Patienten mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, chronisch Erkrankten, Bewohnern in Pflegeeinrichtungen sowie deren medizinisches und Pflegepersonal.