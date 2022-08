Vor Blutspende-Terminen in Hückeswagen : Unbekannter reißt Datumszettel von DRK-Bannern ab

Vor Blutspende-Terminen in Hückeswagen

Hückeswagen Die Datumsaufkleber auf einigen Bannern des Deutschen Roten Kreuzes im Stadtgebiet werden immer wieder entfernt – und das schon seit mindestens Jahresbeginn.

Ute Becker ist sauer. Die Hückeswagenerin, die bei den Blutspendeaktionen des Deutschen Roten Kreuzes das örtliche Helfer-Team koordiniert, hat festgestellt, dass die Datumsaufkleber auf einigen Bannern des DRK im Stadtgebiet immer wieder entfernt werden. Beobachtet hat sie das zum Beispiel am Klingelnberg-Parkplatz und der Wupperbrücke Rader Straße. Am heutigen Mittwoch von 15 bis 19.30 Uhr sind wieder zwei Teams der Blutspendezentrale West in der Realschule, um Blutkonserven abzufüllen. Aber weil ein wesentlicher Inhalt der Werbung auf den Bannern fehlt, befürchtet Ute Becker, dass weniger Blutspender kommen.