Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Änderungen beim Tierarzt-Notdienst

Tierhalter müssen sich seit Jahresbeginn auf Neuerungen einstellen, wenn sie mit ihren Lieblingen zum tierärztlichen Notdienst müssen. Foto: dpa-tmn/Inga Kjer

Hückeswagen Im neuen Jahr werden nicht nur die Gebühren teurer, seit dem 1. Januar gibt es auch eine neue Internetadresse für die Praxen in Oberberg Nord.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn nachts um 3 Uhr das Kaninchen plötzlich apathisch geworden ist oder das Fohlen früher als gedacht zur Welt kommen will, ist das für Stephan Paufler und Markus Brendler kein Problem. Ist doch einer der beiden Tierärzte, die an der Großberghauser Straße eine Gemeinschaftspraxis führen, auch zu nachtschlafender Zeit erreichbar. In Notfällen können Tierhalter in der Praxis anrufen und bekommen umgehend Hilfe. Wobei Brendler im Gespräch mit unserer Redaktion einschränkt: „Also wenn das Kaninchen bereits seit fünf Tagen Durchfall hat, handelt es sich nicht um einen Notfall.“ Das ist dann eher ein Fall für die Sprechstunde, die unter der Woche um 8 Uhr und samstags um 8.30 Uhr beginnt.

Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Stephan Paufler bietet Brendler seit Jahren schon einen Notdienst fast rund um die Uhr an – von montags, 7.30 Uhr, bis samstags, 20 Uhr. Lediglich für 31,5 Stunden am Wochenende sind die beiden Tierärzte nicht zu erreichen – „aus familiären Gründen“, erläutert Brendler. An solchen Tagen werden die Anrufer an die Tierklinik in Leverkusen verwiesen. Dass zum Jahresbeginn der Notdienst für Oberberg Nord geändert wurde, betrifft die Gemeinschaftspraxis nicht. Denn weil sie ihren eigenen Notdienst anbietet, ist sie nicht in dem Verbund von sechs Tierarztpraxen in Radevormwald, Hückeswagen, Wipperfürth und Lindlar (s. Info-Kasten) organisiert. Und daher wird sie auch nicht unter der neuen Internetadresse www.tieraerzte-oberberg-nord.info.de geführt.

Info Tierhalter zahlen höhere Notdienstkosten Neue Gebührenordnung Der Bundesrat hat der neuen Notdienst-Gebührenordnung (GOT) zugestimmt, so dass ab Januar höhere Preise und andere Nacht- und Wochenendzeiten gelten. Nach der notwendigen Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt sind sie rechtlich verpflichtend. Kosten Die pauschale Notdienstgebühr beträgt 59,50 Euro (inklusive Mehrwertsteuer), bei mehreren zu behandelnden Tieren fällt sie nur einmal an. Im Notdienst ist für tierärztliche Leistungen zudem mindestens der zweifache und maximal der vierfache Satz der GOT zu zahlen. Zeiten Notdienst-Zeiten sind von 18 Uhr bis 8 Uhr des jeweils folgenden Tages. Das Wochenende beginnt freitags um 18 Uhr und endet montags um 8 Uhr. An gesetzlichen Feiertagen gilt die Notdienstgebühr rund um die Uhr. Praxen Sechs Tierarztpraxen aus dem Norden Oberbergs sind unter der neuen Internetseite www.tieraerzte-oberberg.nord.info.de zusammengefasst: Thomas Thiele und Birgit Schnabel (beide Radevormwald), Lüttgenau (Hückeswagen), Claudia Krebs und Fritz Hottejan (beide Wipperfürth) sowie Barbara Miketta (Lindlar).

www.wir-sind-tierarzt.de

Etwas anders sieht das bei der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Lüttgenau, An der Schlossfabrik, aus. Zwar bietet sie einen durchgehenden 24-Stunden-Notdienst beinahe ohne Ausnahme an, dennoch gehört die zweite Hückeswagener Tierarztpraxis dem Verbund an. Das bestätigt Junior-Chef Martin Josef Lüttgenau, der die Praxis zusammen mit seinem Vater Dr. Heinrich und seinem Bruder Johannes Lüttgenau führt. Neben den drei Chefs gibt es dort noch neun angestellte Tierärzte, die sich um Großvieh und Kleintiere in Hückeswagen und Umgebung kümmern.

In der Regel behandeln sie auch außerhalb der Sprechzeiten kranke Tiere, selbst mitten in der Nacht oder an Feiertagen. „Doch eigentlich rentiert es sich nicht, den Notdienst durch die Angestellten aufrecht zu erhalten“, betont Martin Josef Lüttgenau. Denn im Durchschnitt komme ein Kunde pro Nacht – zu wenig, um die Kosten wieder hereinzuholen. Daher übernehmen die drei Praxischefs den Notdienst häufig selber. Doch wenn dann mal ein seltener familiärer Termin ansteht, wird an diesem Tag auf den eigenen Notdienst verzichtet. Denn dann könnten die Lüttgenau-Kunden bei den anderen fünf im Verbund Oberberg Nord organisierten Praxen anrufen, wo ihnen geholfen wird. Kunden, die ihre Tiere jedoch nicht in einer dieser Praxen behandeln lassen, werden an die Leverkusener Klinik weitergeleitet. Bis Silvester war noch die alte Internetadresse www.tieraerzte-oberberg.de aktiv, die Praxen von Radevormwald bis Morsbach auflistete. Die Gemeinschaftspraxis Paufler / Brendler war aus dem Verbund jedoch ausgestiegen, weil die beiden Tierärzte in der Vergangenheit wohl des Öfteren bis in den Süden des Kreisgebiets und sogar bis Much im Rhein-Sieg-Kreis gefahren waren, um im Notfall zu helfen. „Andersherum wurden uns aber nie Patienten geschickt“, zitiert Brendler seinen Kollegen. Ihre Praxis ist übrigens nicht die einzige in Oberberg, die dem Notdienst-Verbund nicht angehört.