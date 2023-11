Aktion des Hückeswagener Citymanagements „Adventszauber“ in Geschäften und Lokalen

Früher gab es Adventskalender mit Schokoladenfüllung – das war’s dann aber auch. Mittlerweile hat sich eine schiere Flut unterschiedlichster Versionen der für vorweihnachtliche Freude sorgen sollenden 24-teiligen Geschenkverpackungen über die Geschäfte ergossen. Dabei sind die selbst gestalteten Adventskalender meistens am schönsten, weil persönlich. Das gilt auch für die, die ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln wollen. So wie der Adventskalender des Citymanagements, an dem sich unter dem Motto „Hückeswagener Adventzaubers“ Gewerbetreibende aus der Schloss-Stadt beteiligen.