Offener Adventskalender für Hückeswagen Weihnachtslieder singen in Pauluskirche bei Kerzenschein

Drei Jahre konnte die beliebte Veranstaltung nicht stattfinden, nun kehrt die „Adventsmusik bei Kerzenschein“ in die Pauluskirche zurück: Am kommenden Sonntag, 16. Dezember, ab 17 Uhr, erklingen in dem adventlich geschmückten und mit Kerzen erleuchteten Gotteshaus wieder jede Menge Lieder. Das Publikum erwartet ein umfangreiches Programm aus fröhlichen, traditionellen, besinnlichen und modernen Weihnachtsliedern sowie Instrumentalstücken. „Auch die beiden meistgewünschten Lieder aus der ,Wünsch-dir-ein-Lied‘-Aktion sind natürlich dabei“, versichert Kantorin Inga Kuhnert.