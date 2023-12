Stadtverwaltung Hückeswagen Adventskalender in der App – und Schloss-Taler als Geschenkidee

Da ist bestimmt für jeden etwas dabei: Wie bereits angekündigt bieten die Hückeswagener Gewerbetreibenden im Dezember einen besonderen Adventskalender an. In Zusammenarbeit mit dem City-Management und dem neuen Verein „Wir sind Hückeswagen“ gibt es an jedem (Werk)-Tag eine besondere Aktion mit Rabatten und kleinen Geschenken. „Diese Aktionen werden jeden Tag aktuell auf den Social-Media-Kanälen angekündigt. Wer eine komplette Übersicht haben will, findet diese aber jetzt auch in der Hückeswagener Stadtführer-App“, kündigt die Stadtverwaltung an.