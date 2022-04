Spendenaktion in Hückeswagen : ADFC sucht Fahrräder für ukrainische Flüchtlinge

Der ADFC sucht Fahrräder für Flüchtlinge, die in Hückeswagen leben. Foto: dpa/Sina Schuldt

Hückeswagen Wer noch ein Fahrrad hat, das er nicht mehr nutzt, kann das an den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club in Hückeswagen stiften. Der will es auf Vordermann bringen und an Flüchtlinge, die in der Stadt leben, weiterreichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit neun Wochen herrscht bereits Krieg in der Ukraine, seither fliehen die Menschen dort aus den umkämpften Gebieten. Hückeswagen hat aktuell 115 Geflüchtete aufgenommen, weitere sind für die nächste Woche angekündigt, bestätigt Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales bei der Stadtverwaltung. Damit sie mobiler sind, bittet der ADFC Hückeswagen jetzt um Fahrradspenden. „Die Idee, sich um Fahrräder für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zu kümmern, kam den Aktiven während des letzten Stammtischs“, berichtetet Alfons Herweg vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club.

Die Teilnehmer des Stammtischs erklärten sich gleich bereit, die gespendeten Fahrräder technisch zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu reparieren. Auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten wurde sich der ADFC schnell mit Hans-Otto Zach einig – der Hückeswagener unterstützt die Aktion und wird dem Fahrrad-Club eine Halle zur Verfügung stellen, wie Herweg mitteilt. Abgestimmt wird die Aktion zudem eng mit Mario Moritz, dem Sozialarbeiter der Stadtverwaltung.

In der Flüchtlingsunterkunft an der Peterstraße wurde inzwischen eine Liste aufgehängt, wer ein Fahrrad gebrauchen kann. „Diese war schnell gefüllt“, berichtet Herweg. Bedacht werden sollen aber auch die Flüchtlinge, die privat in Hückeswagen untergebracht sind. „Ausdrücklich richtet sich dieser Aufruf aber an alle Geflüchtete, also auch an Menschen, die eventuell schon länger in Hückeswagen leben und ihre Mobilität verbessern wollen“, betont Herweg. Sie alle können sich beim ADFC melden.

Gesucht werden vor allem Kinderräder aller Größen, insgesamt mindestens 15 Stück für die Kleinen, sowie jeweils drei Damen- und Herrenräder. Hückeswagener, die irgendwo noch entsprechende „Schätzchen“ stehen haben, können sich unter ☏ 0157/37297452 oder per E-Mail an fahrradspende@adfc-hueckeswagen.de an den ADFC wenden. Die Räder werden dann nach telefonischer Kontaktaufnahme bei den Spendern abgeholt.

(büba)