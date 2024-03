ADFC startet Kampagne mit Bauhof von Hückeswagen und Wipperfürth Aufkleber für mehr Sicherheit von Fahrradfahrern

Bei den Opfern von Fahrradunfällen nahmen die Zahlen in allen Altersgruppen ab: 2023 wurden kreisweit 16 Kinder verletzt (- 3), zwei Jugendliche (- 8), fünf junge Erwachsene (- 3), 43 Erwachsene (- 11) und acht Senioren (- 3). Bei den schweren Unfällen mit Pedelecs sank 2023 die Zahl zwar von 81 im Jahr zuvor auf 57. Das waren dennoch mehr als in den Corona-Jahren 2021 (51) und 2020 (38) und deutlich mehr als noch in 2019 (26). Die Unfälle mit den elektrisch angetriebenen Fahrrädern forderten 14 Schwer- und 43 Leichtverletzte, in der Hauptsache Erwachsene (36) und Senioren (14). Für den 13. April und den 18. Mai, jeweils von 10 bis 13 Uhr, bietet die Polizei zusammen mit dem ADFC und der VHS ein Pedelec-Training auf dem Parkdeck des Finanzamtes Gummersbach an.