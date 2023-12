Musikschule Hückeswagen Abwechslungsreiches Klavierkonzert zum Jahresende

Es war dann wohl wirklich das letzte Konzert im Heimatmuseum: Am Donnerstagabend konnten die Klavierschüler der Musikschule – als Teil des Offenen Adventskalenders – noch einmal in gewohnter Umgebung zeigen, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten mit ihren Lehrern Isabella Heyland und Eckhard Richelshagen im Unterricht gelernt haben. Denn zum Jahresende wird das Museum aus Gründen des Brandschutzes bis zum Ende der Sanierungsmaßnahmen des Schlosses schließen (unsere Redaktion berichtete). Bislang fanden die Schülerkonzerte der Musikschule bevorzugt im Museum statt.