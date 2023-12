Betriebsausschuss in Hückeswagen Abwasser-Betrieb erwirtschaftet Überschuss

Das ist so etwas wie ein Jahresgewinn zum Abgewöhnen: Der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat auch 2022 wieder einen Überschuss erwirtschaftet – knapp 124.000 Euro. Das Geld fließt nach einstimmig gefasstem Beschluss des Betriebsausschusses in den städtischen Haushalt. So wurde auch schon in den Jahren zuvor mit den Betriebsgewinnen verfahren. Anders als in den Vorjahren fällt der Überschuss allerdings vergleichsweise mickrig aus. Bislang lag er immer um ein Vielfaches höher, in der Regel bei etwa 700.000 Euro pro Jahr.