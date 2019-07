Abschluss Berufskolleg Hückeswagen : Absolventen haben freien Blick auf den Gipfel

Beim Tag der offenen Tür im Berufskolleg erklärte Ralf Biesenbach von Klingelnberg den Schülern verschiedene Berufe. Foto: Meuter, Peter (pm)

Hückeswagen Berufskolleg verabschiedet elf Abschlussschüler feierlich in der Lenneper Klosterkirche.

Von Theresa Demski

Claudia Richter war sichtlich gerührt. Die Klassenlehrerin der diesjährigen Absolventen des Berufskollegs kämpfte während ihrer Rede am Freitagabend in der Lenneper Klosterkirche immer mal wieder mit den Tränen. „Was gebe ich euch mit auf den Weg?“ fragte sie in die Runde der elf Schüler, die mit ihren Familien und teilweise auch mit ihren Ausbildern zum Abschlussball gekommen waren.

Dann zog die Lehrerin einen Karabinerhaken aus der Tasche: Der solle die jungen Erwachsenen daran erinnern, dass sie auch den Blick den Abgrund gewagt hätten. „Ihr habt in den vergangenen Jahren Grenzen überwunden“, bescheinigte die Lehrerin den zwei Technikern und neun Kaufleuten, die am Freitag ihre Zeugnisse bekamen.

Frustration und Selbstzweifel sei den Schülern begegnen. „Aber ihr seid gewachsen, hin zu eurem Potential“, lobte Claudia Richter – und ermutigte ihre Schüler, auch mal anders zu denken, nicht immer die gerade Linie zu gehen. „Und gut gesichert, könnt ihr nun den Blick auf den Gipfel wagen“, schloss sie, „packt Proviant ein und gebt nicht auf, dann könnt ihr alles erreichen.“

Und so wurden die Absolventen zum Abschied schließlich reich beschenkt: Claudia Richter verteilte Karabiner-Haken. Schulleiter Gunnar Mühlenstädt überreichte die Zeugnisse und bescheinigte den Absolventen, die er seit seinem Start am Berufskolleg vor fünf Monaten nicht mehr richtig hatte kennenlernen können, mit Fachabi und Ausbildung ein „knochenhartes Geschäft“ erledigt zu haben.

Geschenke gab es schließlich auch von Geschäftsführerin Gabriele Döbler. Die hat es sich bereits zur Aufgabe gemacht, den Absolventen zum Abschluss einen liebevoll gebundenen Beutel mit Süßigkeiten auf den Weg zu geben – in Erinnerung an die Süßigkeitenschale im Sekretariat. Das letzte Wort hatten beim Abschlussball in der Lenneper Klosterkirche dann aber die Schüler selbst. Sie hatten einen kleinen Sketch vorbereitet, der den Vertretern aus den Ausbildungsbetrieben und den Familien einen humorigen Einblick in den Schulalltag gab.

Und Alina Hoffmann und Alexa Nowoczin erinnerten in ihrer Rede schließlich an stürmische Zeiten, an gemeinsame Erlebnisse, an tränenreiche Prüfungszeiten, an besondere Begegnungen und wertvolle Beziehungen während ihrer Zeit am Berufskolleg. „Wir nehmen richtig gute Erinnerungen mit und sind auch ein bisschen traurig, dass es nun vorbei ist“, befand Alexa Nowoczin. Dann zögerte sie nur ganz kurz, blickte zufrieden auf ihre Zeugnis und ergänzte: „Aber wir freuen uns so auf die Zukunft.“