Festakt im Innenhof : 57 „Helden“ verlassen die Realschule

Hückeswagen Mit einem Festakt im Innenhof der Realschule wurde ein überaus erfolgreicher Jahrgang gebührend verabschiedet. Neben den Zehntklässlern verabschiedete sich auch Konrektor Thorsten Schmalt von der Schule.

Superhelden haben besondere Fähigkeiten. Sie können Gedanken lesen, sich verwandeln oder unsichtbar machen. „Sich unsichtbar gemacht habe auch einige von euch beim Distanzunterricht“, sagte Kerstin Fröhlich am Freitagnachmittag bei der Abschlussfeier der drei Zehnerklassen im Innenhof der Realschule . Superhelden haben ein Ziel vor Augen, geben niemals auf und glauben an den Erfolg. „Denkt und handelt wie die Superhelden“, fügte die Klassenlehrerin der 10c hinzu.

Die Rede war angelehnt an das Motto der Abschlussklassen 2022: „Mit dem Abschluss in den Händen werden Helden zu Legenden.“ Vielleicht nicht heldenhaft, dafür aber erfolgreich haben die 57 Schüler ihre sechsjährige Realschulzeit abgeschlossen – trotz Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen.

Schulabschluss 2022 in Hückeswagen : Festlicher Abschluss an Montanusschule

Die Schulleiterin freute sich besonders darüber, nach über zwei Jahren wieder gemeinsam eine Abschlussfeier begehen zu können. Während der Corona-Pandemie war das bisher nicht möglich. „Die letzten zweieinhalb Jahren liefen durch Corona leider nicht wie geplant und gewünscht, und eventuell müsst ihr noch Einiges nacharbeiten. Dafür habt ihr in Sachen Selbstorganisation und Digitalisierung viel Erfahrung gesammelt“, sagte Sköries.

Auch die Schüler kamen zu Wort, wie Richard Weck aus der Klasse 10a, der den Distanzunterricht am Computer humorvoll beleuchtete: „Leider war die Schule öfter dicht als wir. Aber abgesehen von Mathe waren die sechs Jahre die schönste Zeit meines Lebens.“ Jan von Palubitzki, Klassenlehrer der 10a, gab seinen Schützlingen noch einen Rat mit auf den Weg. „Vor mir stehen junge Menschen, die sich ausprobieren wollen und Fehler machen dürfen. Steht immer für eure Taten ein und verlasst die Schule nicht als Schurke, sondern als Superheld.“

Besonders stolz zeigte sich der ehemalige Klassenlehrer und Konrektor Thorsten Schmalt auf die Schüler der 10b. Ihr habt hart aufs Ziel hingearbeitet, seid flexibel, belastbar und zuverlässig. Ihr seid zu tollen, höflichen und humorvollen Persönlichkeiten geworden.“ Die meisten der 16 Klassenkameraden werden ihre schulische Ausbildung am Gymnasium fortsetzen. Thorsten Schmalt verabschiedete sich in seiner Rede auch selbst von den Lehrerkollegen, Schülern und Eltern, da er vor drei Wochen das Amt des Leiters der Albert-Schweitzer-Realschule in Remscheid-Lennep übernommen hat.