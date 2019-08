Hückeswagen : Abschiedsrunden des Rotmilans über Käfernberg

Käfernberg Dem Rotmilan, den Falkner Detlef Gaßmann und seine Ehefrau Getrud aufgepäppelt und am 8. August in die Freiheit entlassen hatten (die BM berichtete), geht’s sehr gut.

An den ersten Tagen nach der Freilassung hatte der Falkner noch Futter auf dem Garagendach ausgelegt. Am Wochenende danach drehte der von Hand aufgezogene Vogel, der aus dem Nest gefallen und stark dehydriert von Spaziergängern gefunden worden war, mehrere tiefe Flugrunde über seiner Aufzugsstätte in Käfernberg. „Ich habe Fotos und ein Video davon gemacht und mich gefreut, dass er nochmal vorbeigekommen ist“, erzählt Gertrud Gaßmann. Sie ist sich „ziemlich sicher“, dass es „ihr“ Rotmilan gewesen sein muss. Innerhalb von nur sechs Wochen nach dem Schlüpfen aus dem Ei war der Rotmilan zu einem stattlichen Greifvogel herangewachsen. Aus dem grauen Flaum war ein rötliches Federkleid geworden. Das Fliegen hatte er an der Lockschnur trainiert, beim Jagen folgt er nun seinen Instinkten.