Für die neue Feuerwache im Brunsbachtal in Hückeswagen Abrissarbeiten an der Ruhmeshalle laufen auf Hochtouren

Es ist nichts mehr zu sehen. Jedenfalls nichts von den alten Gebäuden an der Ruhmeshalle oberhalb des Brunsbachtals. Am Dienstag stand da noch ein halbes Haus, am Mittwoch schon nicht mehr. Damit „eine Etage tiefer“ das neue Feuerwehrhaus genug Platz bekommt, mussten die Gebäude oberhalb an der Bundesstraße 237 auf einer Fläche von etwa 5000 Quadratmetern weichen. Und der Abbruch lief schnell. Binnen weniger Tage waren das alte Schieferhaus und die ehemalige Werkstatt nebenan abgetragen und das Material in große Container sortiert worden.