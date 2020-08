Sportliches Hückeswagen : Im Anflug auf das Sportabzeichen

Schnabelsmühle Auch in diesem Jahr besteht wieder für alle die Möglichkeit, auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Beim ersten Abnahmetermin waren alle Generationen vom Kind bis zum Senior vertreten.

Warum nicht mal die eigene Sportlichkeit testen und sich einer neuen Herausforderung stellen? Mit dem Deutschen Sportabzeichen ist das möglich. Vier Übungen aus den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination kann jeder frei nach seinen persönlichen Neigungen und Stärken wählen. Der Stadtsportverband (SSV) und dessen angeschlossenen Vereine bieten jetzt mehrere Abnahmetermine auf dem Sportplatz Schnabelsmühle an (s. Info-Kasten).

Zum ersten Termin am Dienstagabend übten sich die kleinen und großen Sportler im Weitsprung, Laufen und Werfen. Annette Liemke nahm sich der Herausforderung an, nachdem ihr Sohn Phil (9) sie dazu animiert hatte. „Es ist für mich das erste Mal nach etwa 30 Jahren, dass ich das Sportabzeichen ablege“, erzählte die 49-Jährige. Der 3000-Meter-Lauf war für die Hückeswagenerin kein Problem, ebenso wie der 50-Meter-Sprint. „Beim Weitsprung habe ich ein paar Versuche mehr gebraucht, dann aber doch Silberweite erreicht“, freute sich Annette Liemke über ihr Ergebnis. Jetzt steht noch das Schwimmen im Bürgerbad an.