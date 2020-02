Abstimmung für Hückeswagen : Das schönste Rathaus in NRW wählen

Hückeswagen Jetzt ist bergische Solidarität gefragt: Das Heimatministerium hat die Abstimmung für einen besonderen Wettbewerb freigeschaltet. Noch bis zum 9. März, 24 Uhr, können Bürger ihre Stimme abgeben. Auch Hückeswagen ist dabei.

Seit Dienstag läuft die Online-Abstimmung im Internet. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat den Wettbewerb „Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen?“ freigeschaltet. Auch das Hückeswagener Schloss bewirbt sich um den Titel. Die Social-Media-Aktion dürfte auf großes Interesse bei den Bürgern stoßen, denn immerhin 74 Rathäuser haben sich für den Wettbewerb angemeldet und wurden nominiert. Unter url.nrw/schoenstesrathaus gelangen Interessierte sofort auf die entsprechende Abstimmungsseite. Die Stimmabgabe läuft zwei Wochen und endet am Montag, 9. März, 24 Uhr, teilt ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das „Sieger-Rathaus“ wird am 28. März beim Heimat-Kongress des Ministeriums in der Wuppertaler Stadthalle von Ministerin Ina Scharrenbach bekanntgegeben und prämiert.

Auf die Idee für den Wettbewerb war die Ministerin Mitte 2019 bei ihrer „Heimattour“ gekommen, die sie am 23. Juli auch nach Hückeswagen führte. Damals war sie mit dem E-Bike bis zum Kultur-Haus Zach und bis zum Schloss geradelt. Das hatte sie sehr beeindruckt. Und als sie auch in einer anderen Region des Landes ebenfalls ein hübsches Rathaus erblickte, sprach sie spontan in eine Kamera ihre Idee von dem Rathaus-Wettbewerb aus.

Die Rathäuser Hückeswagen muss sich harter Konkurrenz erwehren und tritt gegen folgende Städte an, die auch glauben, das schönste Rathaus zu haben: Aachen, Arnsberg (Alt-Arnsberg), Altena, Bielefeld, Blomberg, Bocholt (historisches Rathaus), Bonn, Borgholzhausen, Bottrop, Brilon, Castrop-Rauxel, Datteln, Detmold, Dortmund, Viersen-Dülken, Düsseldorf, Erkrath, Essen, Gelsenkirchen, Goch, Gronau (Rathausturm), Hagen, Hallenberg, Haltern am See (historisches Rathaus), Hamm, Hattingen, Heiligenhaus, Herdecke, Herford, Herne, Iserlohn (altes Rathaus), Isselburg-Anholt (historisches Rathaus), Kaarst, Kalkar, Krefeld, Laer, Lemgo, Linnich, Lippstadt, Lüdenscheid, Marl, Medebach, Moers, Mönchengladbach (Rathaus Abtei), Morsbach, Mülheim, Münster, Nachrodt (Amtshaus), Neuenrade, Neuss, Nottuln, Odenthal, Paderborn, Plettenberg, Ratingen, Recklinghausen, Remscheid, Rietberg, Rödinghausen, Ruppichteroth/Schönenberg, Rüthen, Schalksmühle, Schwalenberg (historisches Rathaus), Soest, Stemwede, Sundern, Velbert, Warburg, Werdohl, Wesel, Wetter (Ruhr), Willich und Wuppertal.

Nachdem das Ministerium seinen Aufruf für den Wettbewerb veröffentlicht und gefragt hatte, wo das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen steht, nannten viele Nutzer ihre Vorschläge über Facebook, Twitter, Instagram und Youtube. Die vorgeschlagenen Rathäuser wurden von Dezember bis Mitte Februar von den Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und kommunalen Vertretern jeweils in einem Video vorgestellt. Alle Videos wurden über die Accounts des Ministeriums in den sozialen Medien veröffentlicht. Wichtig: Jeder Nutzer hat nur eine Stimme. Das Rathaus mit den meisten Stimmen gewinnt. Zum Tag des Ehrenamtes, am 5. Dezember 2019, hatte Ministerin Ina Scharrenbach mit ihrer Videobotschaft den Startschuss zur Veröffentlichung der Videos gegeben. Ein Sprecher des Ministeriums teilte am Dienstag mit, dass während der Abstimmung keine Zwischenstände veröffentlicht werden. Bis zur Bekanntgabe des Gewinner-Rathauses am 28. März gilt also absolute Geheimhaltung. Auch wie der Preis aussehen wird, steht noch nicht fest. „Der Preis wird gerade erarbeitet“, sagt der Sprecher. Nur so viel steht fest: Für die Stadt mit dem Sieger-Rathaus gibt es keinen Geldpreis, mit dem Sieg ist also keine finanzielle Förderung verbunden. Es handelt sich um einen reinen Anerkennungspreis, betont der Sprecher des Ministeriums.