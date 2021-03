Hückeswagener Schulen und Kindergärten in der Corona-Krise : Ab Montag für eine Woche Rückkehr zum Distanzunterricht

Ab Montag, 22. März, geht’s für die Schüler wieder zurück in den Distanzunterricht. gelernt wird dann von daheim am Laptop oder PC. Foto: dpa/Marijan Murat

Oberberg/Hückeswagen/Radevormwald Das Land hat am Freitag nun doch der Bitte des Oberbergischen Kreises nachgegeben, in der Woche vor Ostern die Schüler – bis auf die der Abschlussklassen – wieder in den Distanzunterricht zu schicken. Auch an den Kindergärten ist die Präsenz aufgehoben, eine Notbetreuung ist aber möglich.

Nachdem der Antrag der Kreisverwaltung vor Wochenfrist vom Landesgesundheitsministerium noch abgelehnt worden war, vermeldete Landrat Jochen Hagt am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz per Video doch noch „Vollzug“: Der Präsenzunterricht in sämtlichen oberbergischen Schulen wird in der Woche vor den Osterferien und damit ab kommendem Montag, 22. März, wieder ausgesetzt. Für fünf Tage geht’s für Schüler und Lehrer zurück in den Distanzunterricht. Lediglich die Abschlussklassen werden weiterhin in den Schulen unterrichtet. Zudem wird auch die Betreuung in den Kindertagesstätten ausgesetzt – bis auf die Notbetreuung. „Ich bitte darum, dass diese nur in Anspruch genommen wird, wenn sich sonst niemand finden lässt“, appellierte Hagt an die betroffenen Eltern.

Das Land reagierte damit auf die seit einigen Wochen wieder steigenden Infektionszahlen in Oberberg und eine Inzidenz von mittlerweile 131,6 am Freitag. „Der Oberbergische Kreis hat am Donnerstag ein umfassendes Maßnahmenpaket vorgelegt, das die bisherigen Schutzaktivitäten ergänzt und nun auch Maßnahmen im Schulbereich ausdifferenziert und umfassend begründet“, teilte die Pressestelle des Ministeriums mit.

Zwei Entwicklungen sind ausschlaggebend dafür, dass sich der Kreis erneut an das Land mit der Bitte um Aussetzung der Präsenz an Schulen und Kindergärten gewandt hatte: Zum einen gibt es aktuell an 23 oberbergischen Schulen und 21 Kindertagesstätten eine Reihe von positiven Coronafällen, zum anderen greift die britische Mutante immer weiter um sich. Kaija Elvermann, Leiterin des Gesundheitsamts, bestätigte am Freitag noch einmal, dass vor allem Familien von Corona-Erkrankungen betroffen sind, weil die Kinder in die Schule oder den Kindergarten und die Eltern arbeiten gehen. Auch seien diejenigen, die jetzt erkrankten und mitunter einen schweren Verlauf aufwiesen, in den 40ern und 50ern und damit deutlich jünger als die Senioren, die sich in den ersten beiden Wellen angesteckt hatten. Die älteren Oberberger sind inzwischen zu einem großen Teil geimpft. „Wir sind jetzt am Beginn einer dritten Welle“, betonte Elvermann. Sie befürchte, dass diese ähnlich verlaufen werde wie die beiden vorigen.

„Die Situation erfüllt uns mit Sorge“, sagte der Landrat. Sie habe sich in den vergangenen Tagen weiter aufgebauscht. Das sahen offenbar auch die oberbergischen Gymnasien und die Eltern der dortigen Schüler so. Waren doch die Schulleitungen mit dem Wunsch an die Kreisverwaltung herangetreten, den Präsenzunterricht auszusetzen.