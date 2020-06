Spielplätze in Hückeswagen : Ab Montag Bauarbeiten für neuen Spielplatz am Richard-Leyhausen-Weg

Hückeswagen Neben einer Kletter-, Rutsch- und Schaukelkombination sowie einem Wipp-Auto wird die neue Fläche durch eine Umrandung in Straßenoptik kinderfreundlich gestaltet. Daraus können sich die Mädchen und Jungen also schon mal freuen.

HÜCKESWAGEN (rue) Kinder und Eltern dürfen sich freuen: Die Erschließung des Richard-Leyhausen-Wegs in der Neubausiedlung in Hambüchen nähert sich dem Ende. Als abschließende Maßnahme wird der Spielplatz hergestellt, teilte die Stadt mit. Die Spielplatzfläche werde trotz ihrer Form und des einzuhaltenden Abstands zur Wahrung des Fallschutzes außergewöhnlich gestalten, heißt es in der Ankündigung. Neben einer Kletter-, Rutsch- und Schaukelkombination sowie einem Wipp-Auto werde die Fläche durch eine Umrandung in Straßenoptik kinderfreundlich gestaltet. Die Arbeiten beginnen ab dem kommenden Montag, 8. Juni, und werden durch die Firma Schulte Nachf. Tiefbau erfolgen. planskizze: stadt