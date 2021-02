Hückeswagener Eiscafés : Ab Donnerstag gibt’s wieder Eis „To Go“

Tanja Zolli, Inhaberin des Eiscafés Friuli am Bahnhofsplatz, Bahnhofstraße, bereitet den Saisonstart am Donnerstag vor. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Das Eiscafé Friuli vom Bahnhofsplatz öffnet das Mitnahme-Geschäft wieder – die Nachfrage vieler Kunden hat die Inhaber den Saisonstart vorziehen lassen. Das Eiscafé Valenti am Wilhelmplatz folgt vermutlich Ende Februar.

Es ist zwar im Moment alles andere als einladendes Wetter, bei dem man eine Kugel Eis genießen möchte. Dennoch hat Tanja Zolli, Inhaberin des Eiscafés Friuli am Bahnhofsplatz, beschlossen, am Donnerstag das To-Go-Geschäft wieder starten zu lassen. „Eigentlich wollten wir den Februar noch geschlossen lassen, aber viele Kunden haben uns angesprochen und via Instagram und Facebook angeschrieben“, berichtet sie. Und so habe sie beschlossen, schon Anfang Februar wieder zu öffnen. Die Sehnsucht nach einem kleinen Stück Normalität ist offenbar groß.