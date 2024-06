Hückeswagener Wahrzeichen und die Regionale 2025 A-Stempel erhalten – Schloss-Umbau ist gesichert

Hückeswagen · Die letzte Hürde ist genommen: Der Lenkungsausschuss der Regionale 2025 hat den entscheidenden Status vergeben, so dass die Planungen für die aufwendigen Arbeiten an Hückeswagens Wahrzeichen in die entscheidende Phase gehen können. Baubeginn ist voraussichtlich Anfang kommenden Jahres. Bis dahin ist noch Einiges zu tun. . .

25.06.2024 , 12:11 Uhr

Das Wahrzeichen Hückeswagen, das Schloss, erhielt von der Regionale-2025-Agunter jetzt den A-Stempel. Damit steht dem Umbau in einen Treffpunkt vor allem für Einheimische nichts mehr im Weg. Foto: Stephan Büllesbach

Von Stephan Büllesbach Redakteur der Lokalausgabe Hückeswagen