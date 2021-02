Hückeswagenerin lässt sich in Gummersbach impfen : 88-Jährige begeistert von Fahrdienst und Impfzentrum

Seit Anfang voriger Woche wird im Gummersbacher Impfzentrum geimpft. Die Hückeswagenerin Gertrud Heinze war von der Organisation angetan. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hückeswagen Gertrud Heinze erhielt am Freitagnachmittag die erste von zwei Corona-Schutzimpfungen. Von der gesamten Organisation in Gummersbach ist sie angetan – und auch vom kostenfreien Fahrdienst, ohne den sie nicht in die Kreisstadt gekommen wäre.

Ihre Probleme haben sich in Luft aufgelöst. Gertrud Heinze wollte sich zwar unbedingt gegen das Coronavirus impfen lassen, nur wusste die Hückeswagenerin nicht, wie sie die Fahrt in die Kreisstadt bewältigen sollte. Der Linienbus kam für die 88-Jährige nicht infrage, die Taxifahrt hätte die Krankenkasse nicht übernommen.

Dann hörte sie von dem Angebot des Wipperfürther Ehepaars Anna und Christian Fröhlich, das einen kostenfreien Fahrdienst zum Impfzentrum in der Kreisstadt organisiert hat. Gertrud Heinze rief bei dem Vorsitzenden des Footballklubs ASC Phoenix an, und der vermittelte ihr für Freitagnachmittag einen der etwa 35 freiwilligen Fahrer, die die Senioren aus dem Nordkreis ins bis zu 40 Kilometer entfernte Gummersbach chauffieren – dank Sponsoren war das kostenfrei. „Es war wunderbar“, schwärmt die Seniorin. „Das war alles ganz toll organisiert.“ Damit meint sie sowohl den Fahrdienst als auch die Impfung.

Ihren Impftermin hatte sie um 14.20 Uhr. Der „sehr nette Fahrer“ habe sie sicherheitshalber bereits um 13 Uhr abgeholt. „Der hat mich auch die ganze Zeit begleitet“, erzählt Gertrud Heinze. Ins Impfzentrum durfte er mit, und sogar beim Impfen selbst war er als Begleitperson dabei.

Das Prozedere im Impfzentrum sei bestens organisiert gewesen, versichert die Hückeswagenerin. Nachdem überprüft worden war, dass sie einen Termin hatte, musste sie nur kurz warten, bis sie sich anmelden konnte. „Am Schalter habe ich meine Papiere wie Impfpass und Personalausweis abgegeben“, berichtet Gertrud Heinze. Bis zur Impfung musste sie sich auch nicht lange im Wartebereich aufhalten. Auf das Aufklärungsgespräch mit dem Arzt verzichtete die 88-Jährige: „Ich war ja schon informiert und wollte geimpft werden“, sagt sie. „Den Piecks merkt man nicht.“

Anschließend musste sie etwa eine halbe Stunde in einem weiteren Wartebereich ausharren, ob eventuell gesundheitliche Probleme auftauchten. Dem war aber nicht. So konnte sich die Hückeswagenerin, nachdem ihre Nummer auf einem Display aufgerufen worden war, an der Abmeldung ihre Unterlagen abholen und danach wieder nach Hause chauffieren lassen.

„Der Fahrdienst ist eine sehr gute Idee“, versichert sie. Den wird sie auch für ihre zweite Impfung am 5. März nutzen. Und auch die Organisation im Impfzentrum beschreibt sie als „toll“. Ihr Fazit: „Ich schimpfe nicht mehr auf Gummersbach“.