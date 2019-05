Amtsgericht : 86-Jährige bestreitet Unfallflucht

Hückeswagen Eine 86-jährige Wuppertalerin saß auf der Anklagebank des Wipperfürther Amtsgerichtes, weil sie im Oktober beim Parken am Altenzentrum Johannesstift ein anderes Fahrzeug beschädigt haben soll.

Noch nie war die 86-jährige Wuppertalerin, die sich am Wipperfürther Amtsgericht verantworten musste, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. „Weder strafrechtlich, noch im Straßenverkehr war sie bisher auffällig“, sagte ihr Anwalt. Dennoch saß sie nun wegen Unfallflucht vor dem Richter am Wipperfürther Amtsgericht. Der durchaus rüstigen Rentnerin wurde vorgeworfen, im Oktober vorigen Jahres beim Parken am Altenzentrum Johannesstift ein anderes Fahrzeug beschädigt zu haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Davon, dass sie mit ihrem Polo ein anderes Fahrzeug gerammt haben soll, will die 86-Jährige nichts bemerkt haben. „Es hat mich regelrecht erschüttert, als die Polizei mich wenige Tage später angerufen hat“, äußerte sich die Angeklagte zu den Vorwürfen.