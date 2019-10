Fachschaft Englisch der Hückeswagener Realschule : 80 Schüler erleben Australien fast zum Anfassen

Der Ayers Rock in Australien ist ein beliebtes Ausflugsziel für viele Urlauber. Foto: Georg Krumm

Hückeswagen Die Englischlehrer Étienne Michel (selbst Australier) und Katharina Gerding von der Realschule ermöglichten ihren Schülern einen Einblick in ein interessantes Thema, der über die normale Lehrbucharbeit hinaus ging.

Die Fachschaft Englisch der Realschule lud wieder zu einem Multimedia-Vortrag über Australien ins Forum der Montanusschule ein. So ermöglichten die Englischlehrer Étienne Michel (selbst Australier) und Katharina Gerding ihren Schülern einen Einblick in ein interessantes Thema, der über die normale Lehrbucharbeit hinausging. „Außerschulische Lernorte sind für Kinder und Jugendliche immer hochmotivierend. Leider war das Original – der australische Kontinent – in diesem Fall einfach zu schlecht zu erreichen“, berichtet Katharina Gerding und schmunzelt.