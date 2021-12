Hückeswagener spenden für Bedürftige : 72 Päckchen für die Weihnachtsfeier der Islandtafel

Hückeswagen Für die Weihnachtsfeier der Islandtafel am 16.Dezember sind wieder viele gefüllte Pakete eingegangen. Sie werden nun am Donnerstag unter den Bedürftigen verlost.

Die Hückeswagener haben einfach ein gutes Herz! Das bewiesen sie jetzt einmal mehr, als es um die Weihnachtspäckchen für die Islandtafel ging. Martina Hofmann hatte wieder aufgerufen, für die Weihnachtsfeier der Bedürftigen in der Suppenküche an der Bachstraße gefüllte Pakete abzugeben. An den beiden Abgabetagen in der vorigen Woche kamen insgesamt 72 gut solcher Päckchen zusammen, wie die Initiatorin der Aktion auf Anfrage mitteilte. Unter den Spendern war auch die FaB – der politische Verein überbrachte durch Vorsitzende Brigitte Thiel, ihren Stellvertreter Oliver Junginger, Kassiererin Erika Schäfer und Jugendvertreter David Löhe mehrere Pakete zur Islandtafel.