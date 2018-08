Hückeswagen: 70er-Schild an K 11 gegen Motorradlärm

Hückeswagen An der Kreisstraße 11 hinauf nach Mickenhagen, die parallel zur Siedlung Reinsbach verläuft, soll jetzt ein Tempo-70-Schild vor allem die Motorradfahrer einbremsen. Diese Regelung gilt allerdings nur für die Wochenenden und Feiertage in den Sommermonaten – das entsprechende Zusatzschild fehlt noch.

Für die lärmgeplagten Anwohner von Reinsbach könnte es jetzt ruhiger werden. Denn die Straßenmeisterei Wipperfürth hat auf Anordnung des Straßenverkehrsamts in Gummersbach an der Kreisstraße 11 ein Tempo-70-Schild aufgestellt. Das steht wenige Meter hinter der Einmündung Großberghauser Straße, und die Geschwindigkeitsreduzierung gilt für eineinhalb Kilometer bis Mickenhagen am Abzweig zu den Campingplätzen an der Bever.