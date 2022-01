Pandemie im Oberbergischen : 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 341,6

Hückeswagen/Radevormwald 31 positiv getestete Oberberger werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon befinden sich 21 auf Normalstation, drei auf Intensivstation ohne Beatmung und sieben auf Intensivstation mit Beatmung.

Das Pandemiegeschehen im Oberbergischen Kreis scheint sich etwas zu stabilisieren: Der Kreis berichtete am Freitag von 188 weiteren bestätigten Fällen. Damit sind derzeit 1495 Personen in den 13 Kommunen des Kreises positiv getestet, darunter unverändert 121 in Hückeswagen und in Radevormwald 103, fünf mehr als am Vortag.