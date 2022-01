Pandemie im Oberbergischen : 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 332,0

Hückeswagen/Radevormwald 41 positiv getestete Oberberger werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon befinden sich 30 auf Normalstation, vier auf Intensivstation ohne Beatmung und sieben auf Intensivstation mit Beatmung.

Das Coronavirus fordert weitere Opfer: Der Kreis teilte am Mittwoch mit, dass ein 63-jähriger Mann aus Hückeswagen gestorben ist, der zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Damit sind kreisweit seit Beginn der Pandemie 330 Personen gestorben. Derzeit sind 1369 Personen aus dem Kreis positiv getestet, darunter 116 in Hückeswagen, vier mehr als Vortag; in Radevormwald sind es 96, drei weniger als am Dienstag. Am Mittwoch meldete der Kreis 258 weitere laborbestätigte Corona-Fälle.