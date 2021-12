Pandemie im Oberbergischen : 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 227,5

Hückeswagen/Radevormwald 40 positiv getestete Oberberger werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon befinden sich 26 auf Normalstation, sechs auf Intensivstation ohne Beatmung und acht auf Intensivstation mit Beatmung.

Zum Jahresende beruhigt sich das Infektionsgeschehen kaum: Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises bestätigte am Donnerstag 157 weitere Corona-Fälle. In Hückeswagen stieg die Zahl der Infizierten um zwei auf jetzt 128, in Radevormwald sank sie um zwei auf 107. Aktuell sind kreisweit 1307 Personen positiv auf das Virus getestet und befinden sich in angeordneter Quarantäne. Mittlerweile sind seit Beginn der Pandemie 323 Personen, die zuvor positiv getestet worden war, gestorben