Polizeibericht : 66-Jähriger von angeblicher Spendensammlerin bestohlen

Offenbar einer Trickdiebin zum Opfer fiel am Mittwochmittag ein Hückeswagener, der dabei sein Geld verlor, das er zuvor in der Sparkasse abgehoben hatte (Symbolfoto). Foto: dpa/Arne Dedert

Hückeswagen Die Mitleidsmasche hatte offenbar Erfolg: Am Mittwochmittag hat eine angebliche Spendensammlerin einem Mann aus Hückeswagen das Geld gestohlen, das er erst kurz zuvor an der Bank abgehoben hatte. Das teilte am Donnerstag Polizei-Sprecher Michael Tietze mit.

Der 66-Jährige war gegen 13 Uhr aus der Sparkasse an der Peterstraße gekommen und in sein davor geparktes Auto eingestiegen. Unvermittelt öffnete eine junge Frau die Beifahrertür, setzte sich neben den Hückeswagener und bat um eine Spende. Dafür zeigte sie ihm eine angebliche Unterschriftenliste. „Dem Wunsch kam der hilfsbereite 66-Jährige nach“, berichtete Tietze. „Zum Dank“ habe er jedoch später feststellen müssen, dass die Frau ihn abgelenkt und dabei unbemerkt in sein Portemonnaie gegriffen haben musste.

Bei der Täterin handelt es sich um eine etwa 16 bis 18 Jahre alte, etwa 1,75 Meter große und schlank gebaute Frau mit langen schwarzen Haaren. Sie sprach nur bruchstückhaft Deutsch und war vermutlich südosteuropäischer Abstammung. Hinweise auf die Diebin nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter Tel. 02261 81990 entgegen.

(büba)