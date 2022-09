Kirchengemeinde in Hückeswagen : 65 Messdiener fahren nach Rom

Hückeswagen Auch drei Ministranten aus der Schloss-Stadt sind in den Herbstferien dabei. Insgesamt sind es um die 2000 Jugendliche, die mit nach Rom fahren.

Für 65 Messdiener aus dem Oberbergischen Kreis, drei davon auch aus Hückeswagen , geht es in der ersten Woche der Herbstferien in die italienische Hauptstadt Rom . „Es handelt sich dabei um die Diözesan-Ministrantenwallfahrt des Erzbistums Köln . Insgesamt sind es um die 2000 Jugendliche, die mit nach Rom fahren“, sagt Kreisjugendseelsorger Pfarrer Stephan Berger, der zusammen mit den 65 Oberbergischen Jugendlichen nach Rom fährt. Zusätzlich zum Besuch der italienischen Hauptstadt und des Vatikans ist auf der Rückfahrt ein Stopp in der Stadt des Heiligen Franziskus, Assisi, geplant. Die Jugendlichen fahren mit dem Bus nach Rom – früher sei das wohl auch mit dem Zug gegangen, aber die Verbindung gebe es wohl nicht mehr, sagt Berger.

Die Kosten für die Unterkunft seien vom Erzbistum übernommen worden – allerdings müssten die Jugendlichen für alle Eintrittspreise und sonstigen Ausgaben selbst aufkommen. „Deswegen haben wir in den vergangenen Wochen viele Gelegenheiten und Möglichkeiten genutzt, um Geld zu sammeln“, sagt Berger. So hätten etwa die Messdiener in Agathaberg am vergangenen Wochenende Kuchen im dortigen Gemeindehaus verkauft. Und auch in Hückeswagen habe es eine entsprechende Aktion gegeben – allerdings auf eine andere Weise, analog zu der Aktion der Messdiener in Kreuzberg. „Die Jugendlichen haben angeboten, den Gläubigen Ansichtskarten aus Rom zu schicken – gegen eine kleine Spende“, sagt der Kreisjugendseelsorger.