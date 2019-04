Diamantene Hochzeit : 60 Ehejahre – die ganze Familie feiert mit

Rosemarie und Helmut Behfeld sind 60 Jahre verheiratet. Die Kinder haben die Eingangstüre am Haus festlich geschmückt, damit jeder weiß, wie lange die beiden verheiratet sind. Foto: Meuter, Peter (pm)

Hückeswagen Rosemarie und Helmut Behfeld feiern Diamantene Hochzeit. Trotz mehrerer Schicksalsschläge hält die Familie fest zusammen und hat die Freude am Leben nicht verloren. Die Kinder wollen sich weiter um die Eltern kümmern.

Der starke Zusammenhalt in der Familie Behfeld ist offensichtlich. Hier hilft jeder jedem. Gelacht und gefeiert wird auch sehr gerne. Zurzeit gibt es dafür auch einen ganz besonderen Grund: Das Ehepaar Helmut (91) und Rosemarie Behfeld (87) feiert Diamantene Hochzeit. Alle Kinder haben sich an diesem Tag freigenommen, die Haustür mit Girlanden geschmückt und die Gratulanten bewirtet. Am Samstag folgt eine große Feier mit etwa 60 Verwandten und Freunden, einer großen Hochzeitstorte, Büffet und Überraschungsprogramm.

Kennengelernt hat sich das Paar im ehemaligen Haus Hartmann an der Schnabelsmühle, wo Helmut Behfeld mit Hut und Ledermantel an der Theke stand, als Rosemarie mit ihrer Schwester den Schwager vom Thekendienst abholen wollte. Helmut Behfeld begleitete die junge Frau nach Hause und verabredete sich mit ihr gleich für den nächsten Tag. „Wir hatten vorher beide eine Enttäuschung erlebt, das hat uns zusammengeschweißt“, ist Rosemarie Behfeld sicher. Eineinhalb Jahre später wurde geheiratet – da waren sie 27 und 31 Jahre alt. Das Ja-Wort gaben sich Helmut Behfeld und Rosemarie Bornefeld, wie sie damals noch hieß, am 3. April 1959 im Hückeswagener Standesamt. Einen Tag später erhielten sie von Pfarrer Otto Henke in der evangelischen Pauluskirche den Segen.

Info Was geschah sonst noch im April 1959? Musik In den deutschen Single-Charts stand der Song „Tom Dooley” des Kingston Trios auf dem ersten Platz. Kirche Papst Johannes XXIII. Verbietet den Katholiken bei Wahlen für Kommunisten zu stimmen. Asyl Trotz Verfolgung durch chinesische Truppen gelingt es dem Dalai Lama aus dem besetzten Tibet nach Indien zu fliehen und dort Asyl zu erlangen. Politik CDU Bundeskanzler Konrad Adenauer gibt seine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten bekannt. Heimkehrer Laut der Leitung des Grenzdurchgangslagers Friedland werden noch bis zu 15.000 Heimkehrer aus der Sowjetunion erwartet.

Aus dieser Liebes-Entscheidung wurden 60 glückliche Ehejahre. Die Basis ihrer langjährigen Ehe ist das gegenseitige Vertrauen. Dennoch gab es auch mal Streit. „Ich bin dann immer in den Keller gegangen, und wenn ich wiederkam, war alles vergessen“, verrät der 91-Jährige seine wirkungsvolle Taktik.

Sechs Kinder, 13 Enkel und zwei Urenkel gingen aus der Ehe hervor. Von dem ältesten Sohn und der ältesten Tochter hat das Paar schon Abschied nehmen müssen. Ihre Tode waren schwere Schicksalsschläge, die die Familie gemeinsam durchstehen musste.

Rosemarie Behfeld wuchs auf dem Höchsten auf. Sie war später im Freizeitclub Hubertusklause, im Kegelclub und im Turnerbund (TBH) aktiv. Ihr späterer Ehemann wurde in Dönhofstädt, Kreis Rastenburg in Ostpreußen geboren. Schon mit 17 Jahren war er Soldat und geriet in Österreich in Gefangenschaft durch die Amerikaner. Ich wurde nach Kassel entlassen, wo ich keinen Menschen kannte“, sagt Helmut Behfeld.

Nach und nach fand die Familie in Hückeswagen wieder zusammen. 1948 kam auch Helmut Behfeld in die Schloss-Stadt. Er arbeitete 39 Jahre lang als Hochspannungsmonteur bei der Firma SAG und war während der Woche viel auf Montage. Seine Frau kümmerte sich um die sechs Kinder und das Haus an der Gutenbergstraße, in das die Familie 1969 einzog. Von Rückschlägen hat sich das Ehepaar nie unterkriegen lassen. „Nach einem Schlaganfall 1980 war ich linksseitig gelähmt und habe trotzdem noch sieben Jahre weitergearbeitet“, sagt der heute 91-Jährige. Mit 76 Jahren half er Tochter Silke Eßer noch tatkräftig beim Bau ihres Hauses. Mit 89 Jahren gab Helmut Behfeld freiwillig sein Auto ab. „Unser Vater ist noch heute das Oberhaupt der Familie und sorgt sich um uns. Damals führte aber unsere Mutter ein strenges Regime“, berichten ihre Kinder Daniela Leineweber, Silke Eßer, Andre und Oliver Behfeld und lachen. Noch gut können sich die Geschwister an ihre schöne Kindheit erinnern, denn die Tür im Hause Behfeld stand immer offen. „Wir durften immer Freunde mitbringen, und unsere Partys im Keller waren legendär“, sagt Daniela Leineweber. Nach einer langen Partynacht trafen sich die Geschwister am liebsten vor dem Ofen in der Küche und machten sich über den Sonntagsbraten her, den der Vater immer schon am Vorabend zubereitete.

Gefeiert werden die Feste noch heute, wie sie fallen. „Wir hatten hier immer die Bude voll und haben auch unsere Silber- und Goldhochzeit groß gefeiert“, erinnert sich Helmut Behfeld.