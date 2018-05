Hückeswagen: 53-Jähriger soll Kinderpornografie verbreitet haben

Hückeswagen Der Vorwurf wiegt schwer, und deshalb hat der Amtsrichter einen Hückeswagener jetzt in Untersuchungshaft geschickt: Dem 53-Jährigen wird die Verbreitung von Kinderpornografie vorgeworfen.

Seit September 2017 führt die Polizei in Gummersbach Ermittlungen gegen den 53-jährigen wegen des sogenannten Cyber-Groomings, teilt Polizei-Sprecher Michael Tietze mit. Darunter zu verstehen ist das gezielte Ansprechen von Menschen im Internet, um sexuelle Kontakte anzubahnen.

In weit mehr als 200 Fällen habe der Hückeswagener über die Internet-Plattform Facebook unter einem Pseudonym Kinder in Polen angesprochen. „Er gab sich dort als zwölfjähriger deutscher Junge aus, der eine Freundin in Polen sucht“, berichtete Tietze.