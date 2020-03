Kommunales Integrationszentrum Oberberg : 500 Lehrer informieren sich über Sprache im Unterricht

Hückeswagen 400 Lehramtsanwärter und Fachleiter des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung sowie 60 Lehrkräfte aller Schulformen aus dem Kreis hatten sich zum großen Fachtag in Gummersbach angemeldet.

Die Resonanz war enorm: 500 Lehrkräfte informierten sich beim Fachtag des Kommunalen Integrationszentrums (KI) des Kreises. Thema war der sprachsensible Unterricht in allen Fächern. „Sprachhürden zu überwinden, ist ein zentrales Thema in Schulen, besonders bei Zugewanderten, die Deutsch als Fremdsprache lernen“, sagt Suse Düring-Hesse, Leiterin des KI. Der beste Weg zur schulischen Integration gehe über das Deutsch-Lernen.

400 Lehramtsanwärter und Fachleiter des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung sowie 60 Lehrkräfte aller Schulformen aus dem Kreis hatten sich zum großen Fachtag in Gummersbach angemeldet. Lehrkräfte aller Schularten wurden mit Konzepten und Methoden eines sprachsensiblen Fachunterrichts vertraut gemacht. Ziel ist es, dass Schüler, die Deutsch als Zweitsprache lernen, nicht nur im Deutschunterricht, sondern in allen Fächern beim Zweitspracherwerb unterstützt werden.

Referent und Impulsgeber war Prof. Josef Leisen, ehemaliger Leiter des Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien in Koblenz und Professor für Didaktik der Physik an der Universität Mainz. Der Oberstudienrat a.D. referierte zum Thema „Fachlernen ist Sprachlernen“ und gab praktische Beispiele, wie gut geplanter Unterricht zur Sprachbildung beitragen kann. Der Referent empfahl den Lehrern, fachliches und sprachliches Lernen miteinander zu verknüpfen und gab praktische Beispiele dazu.