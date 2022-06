Hückeswagener Einzelhandel : 500 Euro für das Jugendzentrum aus der Krokusaktion der Werbegemeinschaft

Stadtjugenpflegerin Andrea Poranzke (l.) nahm 500 Euro für das Jugendzentrum von Heike Albus und Dirk Sessinghaus entgegen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen 468 Krokus-Patenschaften wurden Ende Februar / Anfang März in den teilnehmenden Einzelhandelsgeschäften verkauft. Der Erlös wurde aufgerundet und am Dienstag an die Stadtjugendpflegerin übergeben.

Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke war sehr erfreut über die Nachricht, die sie aus dem Hückeswagener Einzelhandel erreichte. Bei der Krokus-Aktion vor dem Frühlingsfest am 6. März hatten die Geschäfte der Werbegemeinschaft 468 nicht erblühte Krokusse für jeweils einen Euro verkauft worden. „Die Aktion lief zwar schon mal besser, aber es wollten in diesem Jahr nicht alle Kolleginnen und Kollegen mitmachen“, sagte Dirk Sessinghaus vom gleichnamigen Modehaus. Dennoch sei die Aktion bei der Kundschaft nach wie vor sehr beliebt. Schließlich winkten bei einer weißen Blüte ein 20-Euro-Einkaufsgutschein.

Am Dienstagmittag wurde die auf 500 Euro aufgerundeten Spendensumme im Schuhgeschäft von Heike Albus an Andrea Poranzke übergeben. „Wir werden das Geld voraussichtlich für das Kinderdorf verwenden“, sagte sie. Denn es hätten sich noch einige ukrainische Kinder und Jugendliche angemeldet – und diese müssten keinen Beitrag zahlen. „Wenn davon noch etwas übrigbleibt, werden wir im Herbst eine schöne Ferienaktion ausrichten“, kündigte sie an. „Und wir sind ansonsten aktuell ganz gut aufgestellt, so dass wir das Geld für keine größeren Anschaffungen brauchen“, sagte die Leiterin des Jugendzentrums.

(wow)