Erwachsenenbildung in Hückeswagen : 50 Jahre VHS – zum Lernen nicht zu alt

Das Programmheft zum neuen Herbst-/Wintersemester der VHS, die 2021 ihr 50-jähriges Bestehen feiert, liegt bereits aus. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen In Kürze startet das neue Herbst-/Wintersemester, in Hückeswagen gibt es 31, teilweise neue Angebote. Die Volkshochschule ist stolz auf ihr Jubiläumsprogramm.

Bunt wie der Spätsommer präsentiert sich das neue Programm der Volkshochschule (VHS) für das im September beginnende Herbst-/Wintersemester. Im Fokus der Erwachsenen-Weiterbildung stehen die berufliche und persönliche Bildung sowie Angebote für Kreativität, Information und Gesundheit. Das Programmheft liegt bereits in Hückeswagen aus – etwa im Bürgerbüro, im Rathaus, bei Banken, der Sparkasse, in verschiedenen Supermärkten, den Bäckereien sowie in der Stadtbibliothek.

31 Kurse stehen in Hückeswagen an, viele davon sind neu. Darunter etwa der Französisch-Grundkursus „Les couleurs de France“ oder die Vorträge „Fit durch die Herbst und Winterzeit“ sowie „Unser Immunsysten – Wächter der Gesundheit“ im Zuge der Gesundheitsbildung. Britisch wird’s beim Kreativen Gestalten, wenn Jasmin Riemann zum Kursus „English Paper Piecing“ einlädt. Dabei werden Stoffstücke um Papier-Schablonen gelegt, auf der Rückseite geheftet und dann mit möglichst unsichtbaren Stichen per Hand zusammengenäht – heraus kommen wunderschöne Handarbeiten. Unter der Leitung des Hückeswagener Künstlers Sven Raik Bernick erlernen die Teilnehmer seines Kurses naturgetreue, abstrakte oder experimentelle Malerei. Bei Tanja Schmidt gibt es unter dem Motto „Damit mein Kind entspannen kann“ Entspannungstipps für Eltern und Bezugspersonen. Zudem informieren Diana Hintemann und Harald Klotz zum Thema „Pflegebedürftig – wer zahlt was?“ darüber, was Pflege kostet und wie sich die Leistungen der Pflegekassen, Eigenanteile und möglichen Leistungen des Sozialamts zusammensetzen.

Viele Kurse führen fort, was in den vergangenen Semestern gelernt wurde oder starten neu. Etwa Sprachen wie Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch. Doris Seidel bietet Tipps zu Party-Gerichten und fleischlosem Essen an. Es gibt wieder Hatha-Yoga und Meditation, Gedächtnistraining und Gymnastik. Und Albrecht Nunn vom 3-Städte-Depot führt Kinder im Alter zwischen neun und 14 Jahren in die Welt der Roboter-Autos und Programmier-Grundlagen ein, zudem stehen Vorträge zum Schmieden mit Feuer, Stahl und Amboss sowie zum Bandweben an.

Die oberbergische Volkshochschule feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Hückeswagen hingegen ist noch nicht ganz so lange dabei, wurde die Schloss-Stadt doch erst 1975 – also vor 46 Jahren – durch die Kommunale Gebietsreform dem Oberbergischen Kreis zugeschlagen. „Auch wenn wir die 50 also noch nicht ganz voll gemacht haben, so war Hückeswagen doch immer sehr aktiv, was die Beteiligung an der Volkshochschule angeht“, schreibt Bürgermeister Dietmar Persian in seinem Grußwort für das Programmheft. Die örtlichen Beteiligten hätten immer dafür gesorgt, dass es ein breites Programm für Jung und Alt vor Ort in der Schloss-Stadt gebe.