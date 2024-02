Karneval in Hückeswagen Die „jecken Wiever“ heben ab

Zudem darf kein Mann an diesem Tag in die Bütt. „Denn wir haben auch was zu sagen“, betont die Sitzungspräsidentin. Und so darf am Sonntagnachmittag herzhaft gelacht werden, während sich Kommune und Kirche gleichzeitig in Acht nehmen müssen. So rätselt Beate Knecht in der Bütt zum Beispiel über das blaue Auge, das Pfarrer Marc D. Klein vor einiger Zeit zierte. „Jetzt wissen wir auch, warum der Tag nach Rosenmontag Veilchendienstag heißt“, witzelt die kfd-Vorsitzende.