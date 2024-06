Schützenverein Hückeswagen Die 4b der Löwen-Grundschule räumte beim Malwettbewerb ab

Die beiden Gewinner des Malwettbewerbs, Frédéric und Luis, erhalten ihren Preis am Schützenfest-Sonntag, 28. Juli, im Festzelt. Ihr detailreiches Werk wird zwei Wochen vor dem Fest in Hückeswagen, Radevormwald, Wipperfürth, Wermelskirchen und Remscheid in einer Auflage von mehr als 100 Stück aufgehängt und somit Werbung für das traditionelle Fest des Hückeswagener Schützenvereins mache.