Amtsgericht in Wipperfürth : Einbrecher gesteht Taten unter Tränen

Hückeswagen/Wipperfürth Das Gericht verurteilte einen 33-jährigen Hückeswagener nach versuchtem Einbruch und Diebstahl zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Erst nach fast dreistündiger Verhandlung, als die Beweislast immer erdrückender wurde, legte ein 33-jähriger Hückeswagener vor dem Wipperfürther Amtsgericht ein Geständnis ab. Er hatte im Mai 2019 vergeblich versucht, auf der Marktstraße einen dort abgestellten Motorroller zu klauen. Zwei Monate später versuchte er, in ein Einfamilienhaus an der Ewald-Gnau-Straße einzubrechen. Das nichts gestohlen werden konnte, war nur den aufmerksamen Nachbarn zu verdanken. Für die Taten verurteilte das Gericht den gebürtigen Polen zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Zu Beginn der Verhandlung wollte sich der Mann, der sich nur mit Hilfe einer Dolmetscherin verständigen konnte, nicht zu den Anklagevorwürfen äußern. Daher waren Schöffen, Richter und Staatsanwältin auf die Aussage der drei Zeugen angewiesen, darunter auch der Besitzer des betroffenen Einfamilienhauses. „Wir sind in dieser Nacht, in der eingebrochen wurde, in den Urlaub gefahren. Beim Packen des Autos, nachts um 1 Uhr, ist uns ein Mann aufgefallen, der sein Fahrrad die Straße hochschob, was uns um diese Zeit seltsam vorkam“, sagte der Familienvater. Der Einbrecher hatte später in dieser Nacht aus dem angrenzenden Schuppen eine Kinderschaufel und eine Kinderharke entwendet und damit versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Das Glas beschädigte er mit einem Stein, wodurch die Nachbarn hellhörig wurden und die Polizei riefen. Die Harke steckte noch unter der hochgedrückten Jalousie, und die Tür stand offen, doch der Täter war bereits geflüchtet. Zwar wurde das beschädigte Fenster repariert, die seelischen Folgen sind geblieben. „Wir gehen immer mit einem unguten Gefühl aus dem Haus und lassen deswegen im Dunkeln meistens ein Licht oder den Fernseher an“, berichtete der 40-Jährige.