Hückeswagen : 33-Jährige wehrt sich und beißt Polizisten ins Knie

Hückeswagen Deutlich zu viel getrunken hatte eine 33-jährige Hückeswagenerin am Samstagabend. Die Polizei war gegen 20.50 Uhr zu einem Streit an die Fürstenbergstraße gerufen worden. Daran beteiligt war die 33-Jährige, die auch gegenüber den Beamten aggressiv und beleidigend auftrat.

Weil sie trotz Aufforderung die Örtlichkeit nicht verließ, nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam. Gegen den Abtransport mit dem Streifenwagen setzte sich die Frau zur Wehr. Unter anderem biss sie einem Polizisten ins Knie, was eine leichte Verletzung zur Folge hatte. Wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wird sich die Frau strafrechtlich verantworten müssen. Da sie stark unter Alkoholeinwirkung stand, ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an.