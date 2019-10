Hückeswagen, Fürstenberg : 31-Jähriger landet nach Angriff auf Polizei in Ausnüchterungszelle

31-Jähriger landet nach Angriff auf Polizei in Ausnüchterungszelle

Ein 31-jähriger Hückeswagener griff in der Nacht zu Samstag auf dem Fürstenberg Polizeibeamte an – er stand unter Drogen und hatte fast 2,0 Promille Alkohol im Blut.

Hückeswagen Kuriose Geschichte vom Fürstenberg: Erst ruft ein Mann die Polizei, dann verhält er sich den Beamten gegenüber so aggressiv, dass sie ihn zwecks Ausnüchterung in eine Zelle stecken müssen.

Er hatte selbst die Polizei gerufen und landete trotzdem in deren Gewahrsam. Grund dafür war offenbar ein Exzess aus Alkohol und Drogen, weswegen ein 31-jähriger Hückeswagener die „Bekanntschaft“ mit einer Zelle der Polizeiwache machte.

Polizei-Sprecher Michael Tietze teilte am Montag mit, dass der Mann gegen 3 Uhr in der Nacht zu Samstag den Polizeinotruf gewählt und angekündigt hatte, die Wohnung seiner Ex-Freundin aufsuchen zu wollen. Als eine Streifenwagenbesatzung den 31-Jährigen vor dem Haus auf dem Fürstenberg antraf, rauchte dieser gerade einen Joint. „Zudem stand er erheblich unter Alkoholeinwirkung“, berichtete Tietze. Bei einem Test zeigte das Gerät einen Wert von fast zwei Promille an.