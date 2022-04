Einblick in Industriegeschichte in Hückeswagen : 3-Städte-Depot kooperiert mit Berufskolleg

Planen eine enge Zusammenarbeit zwischen 3-Städte-Depot und dem Berufskollg (V. l.): Schulleiter Gunnar Mühlenstädt sowie die Vereinsmitglieder Karl-Heinz Vossenbrecher, Artur Krzyzanowski und Barbara Mosblech. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Um jungen Menschen die Grundlagen der heutigen Technik zu verdeutlichen, wird der Hückeswagener Verein für Industriegeschichte künftig einen gemeinsamen Robotik-Kursus mit dem Berufskolleg der Schloss-Stadt anbieten.

Die Halle des 3-Städte-Depots auf dem ehemaligen Béchê-Gelände an der Peterstraße gehörte zu den Gebäuden, die während der verheerenden Flutkatastrophe im vergangenen Juli besonders stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Unmittelbar nach dem Hochwasser war die Stimmung dann auch sehr am Boden gewesen – Gedanken ans Aufhören waren bei den Mitgliedern nicht selten gewesen. „Unser Mut war ziemlich niedergedrückt“, sagt Kassiererin Barbara Mosblech. Auch Vorsitzender Karl-Heinz Vossenbrecher war nicht immer so positiv gestimmt, wie es mittlerweile wieder der Fall ist. „Es dauerte eine kurze Zeit, aber dann haben wir es geschafft, gemeinsam nach vorne zu blicken, aufzuräumen und die Flutschäden nach und nach zu beseitigen“, sagt er. Als Resultat seien der Zusammenhalt und die Kameradschaft unter den Vereinsmitgliedern deutlich gestiegen.

Noch ein paar Wochen sind wohl nötig, um wieder alles auf den Stand vor der Flut zu bringen. Wobei sich dann einiges verändert haben wird, wie Vossenbrecher ausführt. „Wir haben eine ganze Menge aussortiert und umgeräumt. Auch auf der oberen Ebene, auf der eine Vielzahl an Exponaten zwischengelagert sind, werden wir einmal richtig aufräumen.“ Geplant seien wechselnde Ausstellungen auf Regalen im unteren Hallenbereich. „Dort sollen dann auch jeweils Erläuterungen zu den Exponaten stehen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Artur Krzyzanowski. en Schwung, den diese Jetzt-erst-recht-Einstellung nach dem ersten Schock im Juli den Mitgliedern gegeben hatte, will der Verein nun nutzen, um das Depot für die Zukunft aufzustellen.

Info Immer noch Helfer für die Mitarbeit gesucht Depot Wer sich als „Senior-Fachkraft“ im technischen Bereich betrachtet und ehrenamtlich aktiv werden möchte, kann sich an das 3-Städte-Depot wenden. Der Verein der regionalen Industriegeschichte sucht immer wieder motivierte Helfer, die zum einen beim Restaurieren historischer Exponate und gleichzeitig bei der Wissensvermittlung an jüngere Generationen helfen möchten. Kontakt ☏ 02191/931009, E-Mail an kvossenbrecher@yahoo.de Zur Internetseite geht‘s hier.

Das ist auch ein gutes Stichwort für eine neue Kooperation, die jetzt festgezurrt wurde. „In unserer Satzung steht, dass wir Kunst, Kultur und Bildung fördern wollen. Daher haben wir mit dem Berufskolleg im ehemaligen Marienhospital Kontakt aufgenommen“, berichtet Vossenbrecher. Im Depot würden die Grundlagen der heutigen Technik konserviert und in musealer Weise aufbereitet. „Wir wollen mit einem Robotik-Kursus, den wir gemeinsam mit den Azubis im Berufskolleg machen wollen, diese beiden Welten verbinden – die zeitlich weit auseinander liegen, aber inhaltlich aufeinander aufbauen“, erläutert Krzyzanowski. Berufskollegleiter Gunnar Mühlenstädt ergänzt: „Die Beruf ändern sich, die Anforderungen auch – was sich nicht ändert, sind die Grundlagen.“

Dazu sollen die dualen Azubis, die neben ihrer Ausbildung auch das Abitur an der Privatschule Bergischer Unternehmer ablegen, auch ganz allgemein das 3-Städte-Depot als außerschulischen Lernort kennenlernen. „Wir werden mit unseren Schülerinnen und Schülern an die Peterstraße kommen, um dort die alte Technik kennenzulernen“, versichert Mühlenstädt. „Ein Schmiedehammer oder eine Fräse aus dem vergangenen Jahrhundert zu sehen und auch im Einsatz zu erleben, kann den Horizont in Sachen Funktionsweise und Struktur der Technik erweitern.“ Denkbar sei auch, gemeinsam mit den Azubis lebensnahe Projekte zu machen – „etwa, indem unsere Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern im Depot eine der alten Maschinen reparieren und wieder ans Laufen bringen“, sagt der Berufskollegleiter.

Neben den Angeboten für die Auszubildenden will das Berufskolleg zudem neue Wege gehen, um dem Nachwuchsmangel auch in den eigenen Reihen – und damit später in Industrie und Wirtschaft – begegnen zu können. „Wir haben uns schon vor einiger Zeit auf die Fahnen geschrieben, in die weiterführenden Schulen zu gehen, um die Jugendlichen dort mit den Themen Robotik und Technik in Berührung zu bringen“, sagt Mühlenstädt.