Amtsgericht verurteilt Hückeswagener : 900 Euro Geldstrafe für versuchten Einbruch

Der Angeklagte soll im Mai 2019 in eine Garage am Kletterpark im Brunsbachtal eingebrochen sein. Foto: dpa/Uli Deck

Hückeswagen Ein 27-jähriger Mann aus Hückeswagen musste sich wegen versuchten Einbruchsdiebstahl vor Gericht verantworten. Da er nicht erschien, wurde er in Abwesenheit verurteilt.

Erst gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung zu erscheinen, vermeidet nicht immer die Strafe. So erging es jetzt einem 27-jährigen Hückeswagener. Er soll im Mai 2019 in eine Garage am Kletterpark im Brunsbachtal eingebrochen sein und auf Beute aus gewesen sein. Ebenso hatte er dort einen Briefkasten aufgebrochen und beschädigt. Doch gestohlen wurde laut Angabe des Eigentümers nichts.