Hückeswagen in der Corona-Krise : FFP2-Masken für Hilfebedürftige

Hückeswagen in der Corona-Krise

2500 solcher FFP-2-Masken verteilte die Stadt jetzt an hilfebedürftige Hückeswagener. Foto: dpa/Fabian Strauch

Hückeswagen Die Stadt verteilte jetzt 2500 Masken, die die Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt hat. Die wiederum hatte 47.000 Stück vom Land erhalten zur Verteilung an die 13 oberbergischen Kommunen.

Mittlerweile gilt in vielen Bereichen wie Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken. Das Land hatte Anfang Februar beschlossen, eine Soforthilfe für diese Masken auch für hilfebedürftige Menschen bereitzustellen, die Hartz IV (Arbeitslosengeld II), Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. „Zur Umsetzung dieser Soforthilfe wurden die Kommunen und Jobcenter gebeten, die Verteilung der Masken zu übernehmen“, berichtet Alexander Stehl, Fachbereichsleiter Schulen und Soziales bei der Stadtverwaltung.

Das Deutsche Rote Kreuz belieferte die Stadt und das Jobcenter an der Marktstraße jetzt im Auftrag der Kreisverwaltung mit 2500 FFP2-Masken, damit drei Stück pro Person ausgegeben werden können. Stehl: „Für die Empfänger von Sozialhilfe und Asylleistungen wurden die Masken durch das Team des Fachbereiches II an die Hilfebedürftigen verteilt.“ Ein Mitarbeiter habe die FFP2-Masken teilweise bei den Betroffenen (coronakonform) vorbeigebracht, teilweise wurden sie mit der Post verschickt. Die Verteilung der Masken für die Empfänger von Arbeitslosengeld II durch das Jobcenter erfolgt in Kürze.