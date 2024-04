Gemeindeleben in Hückeswagen 24 Kinder feiern Erstkommunion

Dazu trug auch die engagiert aufspielende Band um Ruth Balling bei, die mit Gitarre, Querflöte, Percussion und Akkordeon bekannte Kirchenlieder wie „Kommt herbei“ oder „Wenn das Brot, das wir teilen“ begleiteten. Und wenn man zuhörte, so war da sicherlich nicht wirklich viel „begeistertes Playback“ dabei, die Gemeinde war durchaus kräftig bei Stimme. Aber das war natürlich nur Beiwerk, denn es ging ja schließlich um die 24 Kinder, die im Mittelpunkt dieser - in diesem Jahr in der Schloss-Stadt einzigen - Erstkommunionfeier. Und deswegen gab es auch keine klassische Predigt. „An dieser Stelle kommt normalerweise die Predigt, aber bevor Sie jetzt denken, dass Sie in Ruhe einschlafen können - heute ist das aber etwas anders“, sagte Wittwer nach dem Evangelium mit einem Schmunzeln.

Denn gestaltet wurde die Predigt an ihrem großen Tag natürlich von den Kommunionkindern selbst. In den vergangenen Wochen und Monaten der Vorbereitung auf die Erstkommunion hatten sich die Kinder mit ihren fünf Katechetinnen Sarah Grune, Conny Gehrmann, Melanie Petrick, Stefanie Peters und Nadine Büsen mit unterschiedlichen Themen und Gegenständen beschäftigt. Die hatten die Kinder, immer in Zweiergruppen, nun mitgebracht und erklärten in kurzen Sätzen, was sich dahinter verbarg und was sie über die offensichtliche Bedeutung der jeweiligen Dinge im Rahmen ihrer Kommunionvorbereitung damit verbanden.